Six tubes qui témoignent de la virtuosité et de la créativité des femmes

Louise Farrenc est une autre compositrice française de renom. En réalité, elle est née sous le nom de Louise Dumont en 1804 à Paris. Son père et son frère son sculpteur et elle apprendra le piano. Et c’est en épousant le flutiste, compositeur et éditeur Aristide Farrenc qu’elle devient Louise Farrenc. En 1875, elle s’éteint à Paris à l’âge de 71 ans et, toute au long de sa carrière, Louise Farrenc aura eu le temps d’écrire une cinquantaine d’œuvres dont des pièces pour piano seul, de la musique de chambre et trois symphonies.

L’une de ses partitions de musique de chambre cumule plus de 3 millions d’écoutes sur une célèbre plateforme de streaming musical : il s’agit de son nonette en mi-bémol maj, composée en 1849. Un nonette est une partition pour 9 instruments. On y entend dans cette œuvre : une flûte, un hautbois, une clarinette, un basson, un cor, un violon, un alto, un violoncelle et une contrebasse.