Six sur six pour l’Union Saint-Gilloise : "Certains peuvent être étonnés, mais moi je ne suis pas surpris", affirme Senne Lynen

L’Union Saint-Gilloise a définitivement tourné la page après une fin de saison cruelle et la perte du titre dans les dernières minutes de la dernière journée de championnat. Mais avec un six sur six face à Anderlecht et au Standard, les Bruxellois ont montré qu’il faudra à nouveau compter sur eux cette année.

Forcément, Senne Lynen était ravi après le succès des siens à Sclessin. "On commence très bien le match, avec quelques bonnes occasions. Après vingt minutes, on peut mettre deux ou trois buts. On doit améliorer cela car à l’avenir car ça peut nous jouer des tours si on n’arrive pas à inscrire ce deuxième but".

S’il a la lourde tâche de remplacer Victor Boniface, Dennis Eckert réussit lui aussi son entame de saison. "Je suis très content pour lui, il marque deux buts en deux matches. Si on cherche un deuxième attaquant ? On ne va pas faire toute la saison avec un seul avant-centre", avoue Lynen.

Le milieu de terrain donne également des nouvelles de Mathias Rasmussen, remplacé par Lazare Amani à la mi-temps. "Il était un peu malade, il a tout donné en première période avant de céder sa place".

Avant d’analyser cet excellent début de saison unioniste. "Certains peuvent être étonnés, mais moi je ne suis pas surpris".

Prochain rendez-vous pour les hommes d’Alexander Blessin ? Samedi prochain face à OH Louvain à 18h15 au Parc Duden.