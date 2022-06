Six sites de l’entreprise Ferrero perquisitionnés, en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg

Le Parquet du Luxembourg avait ouvert en avril dernier une enquête judiciaire contre l’entreprise Ferrero, après le rappel par l’AFSCA des produits Kinder qui y étaient fabriqués suite à plusieurs cas de salmonellose. "En date du 19 avril 2022, un Juge d’instruction a été saisi par le parquet du Luxembourg à l’encontre de la " SA FERRERO ARDENNES et X " du chef d’infractions aux dispositions légales en matière de sécurité et d’hygiène des denrées alimentaires, d’obligations de notification et de traçabilité dans la chaîne alimentaire, et du chef de lésions corporelles involontaires et de non-assistance à personne en danger", rappelle le Parquet dans un communiqué. L’usine d’Arlon a arrêté ses activités depuis. Une instruction judiciaire est toujours en cours. "Elle vise à établir les responsabilités éventuelles dans la gestion de la contamination, du respect du suivi de la chaîne alimentaire et dans la communication ou non communication des informations aux autorités sanitaires", confirme le Parquet.

Le Parquet du Luxembourg a indiqué qu’en tout six perquisitions ont été menées ce mercredi sur les sites Arlon et de Bruxelles ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, où se trouve le siège de la multinationale "Casa Ferrero". "Elles ont été menées simultanément par la police judiciaire fédérale et les agents de l’AFSCA, en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et policières luxembourgeoises", précise encore le communiqué du Parquet. Des documents et du matériel informatique ont été saisis en vue d’être analysés par les enquêteurs.