Six séries britanniques à voir en intégralité sur Auvio

Sorti en 2021, ce biopic de 3 épisodes retrace les meurtres commis par le tueur en série John Cooper. Il s’agit d’une adaptation du livre de Steve Wilkins et Jonathan Hill : le policier qui a enquêté pendant des années dans le but de coincer John Cooper et le journaliste qui l’a aidé dans cette affaire. Ayant joué un rôle crucial, ces deux auteurs sont tous les deux représentés dans Meurtres au Pays de Galles. Également connu sous le nom de The Pembroke Murders, ce thriller met en scène Luke Evans (Le Hobbit, Fast and Furious) et Allen Keith (Robin des Bois).

Mais que raconte l’histoire ?

" En 2006, le commissaire Steve Wilkins décide de rouvrir deux affaires de meurtres non résolues. En utilisant les nouvelles technologies, Wilkins et son équipe lient les meurtres à une série de cambriolages commis dans les années 1980. The Pembroker Murders met en scène la course contre la montre d’un enquêteur pour prouver la culpabilité de son suspect avant qu’il ne soit libéré. "

Rendez-vous le vendredi 5 mai à 20h55 sur La Une pour voir Meurtres au Pays de Galles. La mini-série sera également disponible sur Auvio jusqu’au 1er août.