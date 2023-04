Six semaines de convalescence et rouleau : Pogacar déjà "concentré sur sa participation au Tour"

Pogi a été opéré à Genk par le professeur Joris Duerinckx. Ce chirurgien spécialiste de la main et du poignet n'était pas de garde mais il a été contacté directement par l'équipe de Pogacar. Il valait mieux agir vite. "L'une des caractéristiques des os du poignet est qu'ils sont mal irrigués, qu'ils sont peu irrigués par le sang. Le risque est de retarder la guérison. Dans certains cas, il convient d'agir rapidement", raconte-t-il à Het Laatste Nieuws.



Sans entrer dans les détails de l'intervention - secret médical oblige - le professeur Duerinckx confirme que l'opération s'est déroulée "dans les règles de l'art" et que "le résultat est très satisfaisant". Il précise simplement que le scaphoïde et le lunatum (deux os du poignet) sont touchés. "Il va pouvoir utiliser ses doigts directement mais il va devoir limiter la charge sur le poignet".



Comme tous les sportifs de haut niveau, Pogacar s'est rapidement tourné vers l'avenir. "Il s'est directement concentré sur son rétablissement et sa participation au Tour de France".



Mais avant de penser à la reconquête du maillot jaune, il va falloir passer par plusieurs étapes. "Il va commencer sa période de convalescence chez lui. Compte tenu de la nature de la blessure, la convalescence sera d'environ six semaines", précise Adrian Rotunno, le médecin d'UAE. "Mais il va attaquer tout de suite la rééducation et s'entraîner sur un vélo en salle dans les prochains jours".