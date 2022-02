Six projets innovants et durables portés par des jeunes de nos régions

De plus en plus de Belges ont recours à un compost. L’expérience n’est pas toujours concluante : le sac poubelle dégouline, sent mauvais et attire les mouches en intérieur. Quant au compost extérieur, il demande des connaissances, fait le plaisir des rongeurs et peut se révéler incompatible avec nos conditions météo – nous ne sommes pas toujours motivés à traverser sous la pluie notre jardin pour aller y mettre nos pelures de clémentines !

Pour remédier à ces problèmes, trois ingénieures – Adélaïde, Laetitia et Fiona – ont conçu Greenzy : un composteur d’intérieur et inodore qui transforme les déchets organiques en terreau de qualité. Concrètement, vous pouvez y mettre en continu vos restes de nourriture ou vos épluchures de légumes et vous tournez la manivelle pour broyer et mélanger ces déchets. Puis, les micro-organismes s’occupent du reste : deux mois plus tard, le terreau naturel et fait maison est prêt à être utilisé pour vos plantes ou votre potager par exemple. Durant le processus, une application vous donne des conseils d’entretien via des notifications comme ajouter un verre d’eau pour rendre le compost moins sec.

Ce composteur de la taille d’une poubelle classique (50 l) est pensé pour une famille de 1 à 4 personnes. Il est conçu et produit en Belgique à partir de matériaux recyclés et recyclables : “Nous avons voulu aller jusqu’au bout de la démarche depuis l’idée jusqu’à la production afin que notre produit soit le plus durable possible” explique Adélaïde. La commercialisation est prévue pour l’année 2022.