Six personnes arrêtées judiciairement lors de l’action contre Good Move à Schaerbeek mardi

Six personnes ont été arrêtées judiciairement mardi à Schaerbeek lors de la manifestation contre le nouveau plan de circulation bruxellois Good Move, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Nord. Parmi ces six personnes, quatre ont été mises à disposition du parquet de Bruxelles. Par ailleurs, trois personnes ont été arrêtées administrativement. Lundi soir et mardi soir, des rassemblements ont eu lieu à Schaerbeek pour protester contre la mise en œuvre du nouveau plan de circulation en région bruxelloise, appelé Good Move. Mardi, l’action a dégénéré. Du mobilier urbain a été dégradé et des intervenants ont été blessés.

Les quatre personnes mises à disposition du parquet de Bruxelles sont trois majeurs et un mineur. Deux des trois premiers ainsi que le mineur ont été libérés après audition, tandis que le troisième majeur s’est vu remettre une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel le 2 décembre prochain, pour y répondre de tentative d’incendie volontaire de propriétés mobilières.

Mardi soir, dès 18h30, environ 150 personnes se sont rassemblées sur la place Stephenson à Schaerbeek, pour protester contre le plan Good Move. Certains individus ont ensuite démonté la signalisation provisoire ainsi que les potelets délimitant la nouvelle zone interdite aux voitures. Une grue, encore présente sur la place du Pavillon dans le cadre des travaux de réaménagement de la voirie, a été incendiée. Les pompiers de Bruxelles sont alors intervenus et l’un d’eux a été blessé, victime d’un jet de projectile.

Plus de 200 manifestants se sont ensuite rendus sur la place Colignon pour déposer les panneaux de signalisation sur les marches de l’Hôtel de ville en signe de protestation, et une délégation composée de 10 personnes a été accueillie par une représentation de l’autorité communale, sous accompagnement d’un dispositif policier.

Vers 20h00, un groupe de 15 à 20 manifestants s’est détaché de ce rassemblement et s’est à nouveau rendu place du Pavillon. Ces manifestants ont été rejoints par d’autres personnes et ont eu des comportements transgressifs. Trois des policiers qui encadraient le groupe ont été légèrement blessés.

La situation est revenue au calme vers 21h20. Un peu plus d’une heure plus tard, les manifestants encore présents sur la place Collignon se sont dispersés dans le calme également.

Lundi soir déjà, une première manifestation avait eu lieu à Schaerbeek pour protester contre le plan "Good Move", sans incident majeur mais avec quelques dégâts matériels. Une centaine de personnes s’étaient rassemblées du côté de la place Collignon, à la suite d’un appel sur les réseaux sociaux. Après quelques discours, elles ont enlevé une partie de la signalisation provisoire. De plus, la signalisation permanente sur la place Pavillon a été taguée et quatre poteaux amovibles ont été enlevés et détériorés.

Dès le lendemain, la signalisation avait été remise en place et les panneaux nettoyés par les services communaux.