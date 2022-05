Balotelli fixe son défenseur avant d'enchaîner six passements de jambes et de finir son solo par un coup du foulard croisé. Son cinquième but tout en finesse lui permet d'élever son total à 18 roses plantées en 30 rencontres de SuperLig cette saison. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues dans la Botte puisque Super Mario a participé à un stage d'observation de la Squadra Azzura il y a quelques semaines. De quoi donner des idées à Roberto Mancini pour le prochain rassemblement national.