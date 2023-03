Six Palestiniens tués et 26 blessés dans un raid israélien en Cisjordanie

"Détérioration supplémentaire"

Le Shin Bet, la sécurité intérieure israélienne, indique pour sa part que deux fils de Khrouchah ont été arrêtés et qu’ils sont soupçonnés d’avoir aidé leur père à planifier son attaque.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 71 Palestiniens (dont des combattants et des civils, parmi lesquels des mineurs) et 13 Israéliens (dont des mineurs et des forces de sécurité) et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

A l’issue d’une rare rencontre à Aqaba (en Jordanie), des responsables israéliens et palestiniens s’étaient engagés le 26 février à œuvrer en vue d’une "désescalade".

Mais alors même que se tenait cette rencontre avait lieu l’attaque meurtrière imputée par Israël à Khrouchah, et la nuit suivante, des colons juifs attaquaient en représailles la ville palestinienne de Huwara, incendiant plusieurs bâtiments.

A Amman, les Affaires étrangères jordaniennes ont condamné mardi "les incursions israéliennes ininterrompues dans les villes palestiniennes occupées" et mis en garde contre le risque d’une "détérioration supplémentaire de la situation".