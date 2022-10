Six Palestiniens tués dans des raid israéliens en Cisjordanie occupée

Six Palestiniens ont été tués et près d'une vingtaine d'autres blessés tôt mardi dans des raids des forces israéliennes en Cisjordanie occupée, principalement dans la ville de Naplouse, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Le ministère a fait état dans un premier temps de "trois morts et 19 blessés, dont trois grièvement" à Naplouse. Plus tard il a ajouté qu'un quatrième Palestinien avait été tué lui aussi par des tirs israéliens à Naplouse et que deux autres Palestiniens avaient été tués à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas dans le centre de la Cisjordanie, et dans le village de Nabi Saleh.