Six objets sur dix s'offrent une seconde vie en Repair Café

En plus de nous aider à récupérer notre vieil aspirateur, les Repair Cafés veulent assumer un rôle militant. Leur ambition est de faire pression sur les pouvoirs publics pour faire changer les lois et contraindre les fabricants à concevoir des objets plus facilement réparables.

"On voudrait agir sur tout ce qui est écodesign, c’est-à-dire pousser les fabricants à concevoir des objets qui soient les plus réparables possibles pour le consommateur", détaille Florine Paquay. "On s’intéresse aussi à tout ce qui est pièces détachées. On aimerait qu’elles soient plus facilement remplaçables et plus accessibles financièrement".

Souvent on achète des gadgets dont on n’a pas forcément besoin

Bien sûr, le consommateur a aussi un rôle à jouer pour limiter sa production de déchets. " Tout d’abord, il faut prendre soin de votre matériel, veiller à bien l’entretenir et suivre le manuel d’utilisation, pour prolonger sa durée de vie", conseille Florine Paquay.

"Vous pouvez aussi simplement réduire votre consommation et en particulier éviter d’acheter des appareils bourrés d’électronique ou trop complexes. On est dans une période de surconsommation et souvent, on achète des gadgets dont on n’a pas forcément besoin."