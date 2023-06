Six nouvelles stations touristiques pour mettre en avant la beauté des paysages du Pays de Herve.

Chaque station présente un thème : " outre le paysage en général à Thimister, on évoque à la Maison du Tourisme l’urbanisation avec maquette, explique Anne Zinnen ; à Henri-Chapelle, c’est un focus sur la faune et flore notamment via la chouette chevêche dont on doit soulever les ailes pour en savoir plus sur l’animal, à la Croix de Charneux, la station arrivera sous peu où il sera question des guerres ; à Olne, on aborde les coupes géologiques et à Montzen, on propose les lignes de crêtes, les éoliennes, etc. sans oublier une station qui existait déjà, la table d’orientation de Knuppelstock, près d’Aubel."

Bientôt, le circuit sera complété par un nouvel espace scénographique à la Maison du Tourisme à Herve sur le thème du paysage qui remplacera l’ancien dédié au fromage. Il faut dire que certains producteurs effectuent des visites guidées comme à la Ferme du Vieux Moulin avec projection sur le fromage de Herve. Le nouvel espace devrait s’ouvrir fin de l’année.