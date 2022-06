Six nouvelles productions de Camera-etc diffusées ce soir au cinéma Sauvenière

Douze à quinze films d’animation sortent chaque année des studios de Camera-etc. Ce soir, six de ces productions seront projetées sur grand écran, au cinéma Sauvenière. " Il y aura les films que nous avons réalisés lors des stages avec les enfants, Bob le petit éléphant et Carotte. On aura aussi un projet mené dans le cadre d’un projet scolaire, qui s’appelle Viens, on va vivre et qui est une adaptation de Félix Radu avec une approche un peu singulière. Je vous laisse la surprise ", se réjouit Bastien Martin, coordinateur et producteur chez Camera-etc. " On aura aussi un clip d’un groupe liégeois, Sonic Tides ", poursuit-il.