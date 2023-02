Six nations : l’Irlande met fin à l’invincibilité du XV de France

Car les coéquipiers de Johnny Sexton, désormais le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la compétition avec 550 points juste derrière son compatriote Ronan O’Gara (557), se sont appuyés sur leurs armes et ont concassé les Bleus. Le rouleau compresseur froid et réaliste mis en place par Farrell a profité des moindres erreurs de ses adversaires, à commencer par le carton jaune d’Uini Atonio (26e).

Les incompréhensions offensives ont été trop nombreuses, entre Thomas Ramos et Antoine Dupont (6e), entre Antoine Dupont et Grégory Alldritt (29e) ou entre Romain Ntamack et Gaël Fickou (37e)… pour faire trembler l’Aviva.

Les sauvetages in extremis de Ramos, Baille, Dupont ou Ollivon n’ont fait que ralentir l’inévitable : cette Irlande-là était trop forte.

Les Français ont certes montré un autre visage que lors de la victoire poussive en Italie (29-24) mais ils ont surtout raté l’occasion de frapper un grand coup à six mois du Mondial (8 septembre-28 octobre) face à un potentiel adversaire en quarts de finale.

Après les dix-huit pénalités concédées à Rome, les Bleus ont corrigé le tir, n’étant sifflés qu’à sept reprises, dont deux seulement en première période. C’est mieux mais cela reste insuffisant pour gravir la montagne irlandaise.

Le XV de France n’a pas complètement hypothéqué ses chances d’un nouveau sacre dans le Tournoi mais, pour ça, les coéquipiers de Gaël Fickou devront compter sur un coup de main des Italiens (25 février à Rome), des Ecossais (12 mars à Edimbourg) et des Anglais (18 mars à Dublin), futurs adversaires de l’Irlande.

Les Bleus, recevront l’Ecosse avant de se rendre en Angleterre puis d’espérer pouvoir défendre leur titre, à domicile, contre le pays de Galles.