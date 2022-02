Six nations : Atelier dessin et peinture, la drôle de préparation des Gallois avant d'affronter l'Angleterre

Le Tournoi des six nations se poursuit ce week-end, avec la troisième journée de compétition. Parmi les affiches, l'Angleterre (vainqueur du tournoi en 2020) accueillera le pays de Galles (tenant du titre) dans un duel au sommet au Stade de Twickenham. Bien qu'une défaite coûterait cher aux deux équipes, et anéantirait sans doute leur espoir de trophée, les Gallois n'ont pas l'air de subir trop de pression. Preuve en est avec leur préparation pour le moins atypique.

Dans une vidéo postée sur le compte Twitter de la Fédération galloise de rugby à XV, on voit les joueurs réaliser des oeuvres d'art sur le thème des symboles gallois, en vue de la Saint-David (ndlr : le saint patron du pays de Galles), le 1er mars. A l'aide de leurs crayons et de papier, les rugbymen ont dessiné ou peint les trois plumes, des jonquilles, des poireaux ou même le fameux dragon présent sur leur drapeau. Le tout en tablier et dans une ambiance très décontractée.

Qui a dit que le rugby était un sport de brutes ?