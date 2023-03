Six mois de manifestations en Iran : "La situation a empiré"

Cela fait six mois que la jeune iranienne Mahsa Ahmini est décédée après avoir été arrêtée par la "police des mœurs" pour avoir mal porté son voile. Six mois que le pays vit au rythme des manifestations citoyennes.

Aujourd’hui, les contestations continuent, mais elles sont moins courantes. Au moins 20.000 arrestations ont eu lieu depuis le début du mouvement. On parle aussi de plus de 500 victimes.

Mais finalement qu’ont obtenu les manifestants ? Certes la "police des mœurs" a été abolie, mais des réglementations plus dures à l’égard des femmes ont vu le jour. "On leur interdit à présent toute entrée dans un magasin ou un lieu si elles ne sont pas voilées. Un restaurant qui accueillerait des femmes non voilées va être fermé", explique Firouzeh Nahavandi, professeure à l’ULB et auteure du livre "Être femme en Iran".