Six mois après les inondations, en région liégeoise, la solidarité nord-sud reste époustouflante

Ce samedi n’est pas un jour de repos pour une quarantaine de bénévoles néerlandophones.

6 mois après les inondations, ils sont infatigables et toujours motivés pour aider les personnes sinistrées en région liégeoise.

Ce matin, une équipe était à Vaux-sous-Chèvremont. Parmi eux, un peintre, Luc Maes : "Je me suis levé à 04 heures 30 pour manger et me préparer. Hier soir, j’ai préparé ma voiture et à 05 heures 30, j’ai quitté la maison pour arriver ici à 08 heures 15".

Quarante bénévoles présents

C’est Philippe Duquesnoy qui est à l’origine de la création de la "TeamEclairs", cette équipe de bénévoles.

Il coordonne les renforts et les chantiers. "Aujourd’hui, nous sommes quarante bénévoles. Nous avons neuf équipes et onze chantiers", explique-t-il.

Très touché par les actions

Daniel Stasse, le propriétaire de l’habitation est très touché par les actions de solidarité menées par ces personnes : "Cela fait plaisir ! S’il y avait quelque chose en Flandre, je serais le premier à y aller maintenant. Ce qui n’aurait pas été le cas avant, malgré le fait que j’ai de la famille là-bas".

Le vrai Belge

A Chênée, une autre équipe aide un couple de malentendants. Tout est à refaire dans leur habitation.

Heureusement, les bénévoles de la "TeamEclairs" sont là. "Je suis flamand et j’habite en Wallonie. Cela veut dire que je suis un vrai Belge. J’habite à Jodoigne. La catastrophe est passée dans mon jardin. C’est pour cela que je viens aider les gens parce qu’ils rencontrent des problèmes au niveau financier et psychologique".

Des équipes mixtes

Les équipes de travail sont mixtes et l’enthousiasme devant les tâches à accomplir ne faiblit pas. "Je resterai jusqu’au moment où il n’y aura plus de demande. Je suis motivée", explique Cindy Mispoulier.

Merci !

Ici aussi, le propriétaire est ému par rapport à l’aide qu’il reçoit. Avec les gestes de la langue de signes, Didier Rosy dit ceci : "Je suis content et heureux. Les bénévoles sont très bien et travaillent bien. Pour moi, ce n’est pas possible de travailler. Je suis content et je leur dis merci. Et merci pour les autres !".

Et à samedi !

C’est promis, Philippe Duquesnoy et ses équipes reviendront samedi prochain pour aider d’autres sinistrés.