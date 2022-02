Six millions de Britanniques comptent s’initier à la musique classique dans les prochains mois, selon une récente étude

Certains facteurs pourraient les y aider. Un tiers des Britanniques disent qu’ils se laisseraient tenter si des concerts leur permettant de découvrir un nouveau style musical étaient organisés près de chez eux. Un répondant sur cinq estime aussi que le gouvernement de Boris Johnson devrait plus soutenir les organismes de création et de diffusion musicales du Royaume-Uni. Sans surprise, le prix des billets est également un point important pour de nombreux mélomanes en quête de nouveauté, surtout pour les plus inexpérimentés.

"Malgré des mois de difficultés, de fermetures de salles et d’annulations de concerts, le désir des gens de découvrir de nouvelles musiques, de se lancer des défis et de se consacrer à leurs propres passions est plus fort que jamais. La musique fait partie intégrante de la vie des gens et, grâce aux nouvelles technologies, il n’a jamais été aussi facile de découvrir ou d’en apprendre plus sur de nouveaux genres musicaux", a déclaré James Williams, directeur général de l’Orchestre philharmonique royal à Londres.