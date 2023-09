Six milliards de tonnes de sable arrachées à la mer chaque année menacent l’environnement, la Belgique parmi les mauvais élèves

Quelque six milliards de tonnes de sable sont arrachées chaque année aux océans, une exploitation à la limite de ce qui est soutenable et avec des conséquences dramatiques pour l’environnement et la biodiversité marine, a alerté l’ONU mardi.

C’est la première fois que les Nations unies parviennent à faire une telle estimation, et ce, grâce à l’intelligence artificielle et au système automatique d’identification des navires permettant de les localiser et d’analyser leurs déplacements et activités à travers le monde.

L’analyse, lancée par la division scientifique du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE), n’en est qu’à ses débuts, et seuls 50% des navires sont pour l’instant suivis… Donc, l’extraction artisanale et celle à petite échelle le long de côtes peu profondes ne peuvent encore être détectées.

Malgré cela, l’ONU estime que sur les 50 milliards de tonnes de sable et de gravier que l’humanité utilise chaque année, entre quatre et huit milliards proviennent des mers et océans. Cela représente six milliards de tonnes en moyenne chaque année, "soit l’équivalent de plus d’un million de camions par jour ou de deux kilogrammes par jour et par personne", a expliqué le directeur du centre d’analyse des données pour le PNUE, Pascal Peduzzi, en conférence de presse.