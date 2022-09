Six membres des Red Lions et des Red Panthers nommés pour les FIH Hockey Stars Awards

Les joueurs, les entraîneurs, les médias et les fans peuvent dès à présent enregistrer leurs votes sur le site de la FIH pour les nommés dans les catégories féminine et masculine pour le meilleur joueur, gardien, étoile montante et entraîneur de l'année.

Après les nombreuses critiques émises l'an dernier à la suite des résultats des Stars Awards 2021, où tous les prix étaient revenus à l'Inde alors que la Belgique, chez les messieurs, et les Pays-Bas, chez les dames, étaient sortis bredouilles malgré leurs titres olympiques, la FIH a quelque peu modifié son système d'élection. Le nouveau processus de vote comprend un groupe d'experts, dont les votes compteront pour 40% du résultat global. Les votes des associations nationales, représentées par les capitaines et les entraîneurs de leurs équipes nationales respectives, compteront pour 20 % supplémentaires. Les fans et autres joueurs (20%) ainsi que les médias (20%) complèteront les 40% restants.