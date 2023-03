Six médailles, six finalistes : l’athlétisme belge revient d’Istanbul avec un bilan historique

Et ce n’est pas fini. Dimanche, les Belges sont présents dans cinq finales. Ils gagnent trois médailles en un peu plus d’une heure. Les Tornados (Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée et Julien Watrin) lancent le festival avec leur 17e médaille en 31 finales. Une constance et une longévité qu’ils finiraient presque par banaliser. Thomas Carmoy et Eliott Crestan enchaînent. En quelques minutes, ils décrochent coup sur coup le bronze en hauteur et sur 800m. Ils portent le total à six médailles, tout simplement historique.



Mais la réussite belge ne se limite pas aux médailles. Elle est globale, presque totale. 19 athlètes ont participé dans des épreuves individuelles, 12 se sont hissés en finale, 3 en demi-finales. Soit deux tiers de la délégation !



"C’est fantastique, extraordinaire. C’est un peu une génération dorée. Il y a eu très peu de déception sur ce championnat. Ça aussi c’est une force. Je pense que cela va être dur de franchir encore une étape supplémentaire. Mais ce qui est bien, c’est qu’on a un vivier de jeunes, un vivier d’anciens qui est là aussi pour guider les jeunes", se félicite Nsenga.



L’athlé belge va bien, vivement l’été.