Six idées de cadeaux à offrir pour la fête des pères

La fête des pères a lieu chaque année le deuxième dimanche de juin, donc en 2023 c’est le 11 juin. Il est donc temps de commencer à penser à ce que vous allez offrir. Dans le 6/8, Valérie Kinzounza vous aide à trouver des idées cadeaux pour les hommes.

Une chemise ou un t-shirt brodé

Orta, la marque belge éthique et durable, a décidé de gâter aussi les messieurs en sortant une petite collection épurée, élégante et chic, de chemises et t-shirts de haute qualité. Des pièces intemporelles à la coupe parfaite.

Vous pouvez le faire broder avec un souvenir, un prénom, une date de votre choix pour le rendre unique comme le papa fêté.

Vous les trouverez dans la boutique Orta à Bruxelles ou sur leur site internet.

Un parfum

C’est un cadeau classique mais qui fonctionne à tous les coups. Très souvent, un parfum nous rappelle un souvenir ou une personne. C’est un cadeau très personnel et il est donc très important de choisir un parfum qui corresponde à la personne et son caractère. C’est comme une signature qui va venir parfaire son style.

Avec sa nouvelle "Eau De Parfum Gentleman Society", Givenchy vous en propose un moderne, chaud et sophistiqué. On y retrouve la fleur de Narcisse Sauvage avec des accords boisés et mystérieux et de la vanille. On le trouve dans tous les points de vente April et aussi sur leur site internet.

Une trousse de toilette ultrachic

Idéale à emporter en voyage, à la salle de sport ou juste dans la salle de bains, en version nylon ou en version cuir, une trousse est un cadeau parfait pour tous ceux qui recherchent une touche de luxe et d’organisation pour leurs produits. Avec des poches à la fois intérieures et extérieures, il y a de la place pour tout, des rasoirs au parfum dans la trousse de la boutique Beauty by Kroonen à Bruxelles.

Un vêtement un peu décalé

La marque belge Mais qui es-tu ! propose toutes sortes de t-shirts, shorts, sweats avec des phrases clin d’œil. Parfait pour traîner chez soi le dimanche en étant confort. Ça coûte entre 35 et 90 € en fonction des pièces et leur boutique se trouve à Namur.

Un bracelet

Elle aussi marque belge, Label K crée des accessoires à messages positifs pour valoriser les femmes, mais ils en font aussi qui s’adressent cette fois aux hommes.