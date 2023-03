Six fois plus de microplastiques dans l'eau du littoral britannique qu'il y a six ans

Cette augmentation serait cependant principalement due aux nouveaux équipements de recherche plus précis déployés. "Grâce à l'équipement utilisé, nous avons pu capturer des particules beaucoup plus petites", explique le Dr Fay Couceiro, affiliée à l'université.

Cela a permis aux chercheurs de "se faire une idée plus précise de l'endroit et de la concentration des microplastiques". En grande quantité, l'ingestion de microplastiques est très nocive pour la plupart des espèces animales. Ces nouvelles méthodes de recherche permettent aux scientifiques de mieux contrôler et surveiller les mers et les océans.