Six fictions RTBF récompensées au Festival de Luchon à voir absolument sur Auvio et en télé !

Depuis 1999, le Festival des Créations TV de Luchon a lieu chaque année en février à Bagnères-de-Luchon dans le sud de la France. Lors de cet évènement, de nombreux prix sont attribués à des fictions audiovisuelles de différents types et formats. Depuis quelque temps, la RTBF participe à ce Festival en proposant plusieurs de ses fictions prometteuses et pour la 25ème édition, six d’entre elles sont reparties avec un prix. Comme vous pourrez le découvrir dans cet article, les fictions récompensées sont très variées et s’adaptent aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes. On vous laisse dès à présent découvrir les six œuvres gagnantes !