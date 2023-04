Six des dix jeunes échappés du centre de détention de Saint-Hubert récupérés, les recherches sont interrompues

"Le centre de détention de Saint-Hubert est un établissement qui pratique un régime ouvert et partiellement communautaire", a fait savoir l’administration pénitentiaire dans un communiqué, indiquant que la prison avait immédiatement alerté la police de l’évasion et que tous les autres détenus avaient été consignés en cellule. "Les activités du centre de détention permettent aux détenus de travailler, de suivre des activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Le profil des détenus qui y sont classifiés prend en compte ces aspects spécifiques, et notamment n’y sont pas classifiés les détenus estimés dangereux."