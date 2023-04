Six des dix jeunes échappés du centre de détention de Saint-Hubert récupérés

La police espère "cueillir" les derniers fuyards de la même manière et ne mène donc plus de recherches spécifiques pour le moment. "Il y a certains éléments qui jouent en notre faveur. Apparemment, ils n'ont ni à manger, ni à boire. Même si le soleil est présent, la température n'est pas au rendez-vous. Les nuits sont encore fraîches dans les Ardennes. Nous espérons que ces éléments feront que ces gens essaient de sortir de leur cachette, des bois, pour boire, manger ou se réchauffer. Nous sommes optimistes", indique le commissaire divisionnaire Vincent Léonard, responsable des opérations de la zone Semois et Lesse.