Six conseils pratiques avant de prendre le départ d’une étape, au Beau Vélo de RAVeL

Pour pratiquer le vélo, avoir une bonne forme physique est un atout. C’est l’occasion de se dérouiller, l’hiver a été long, motivez-vous et préparez-vous pour l’été ! N’oubliez pas que votre alimentation influence votre état général, se nourrir de sucres lents vous permet d’avoir de l’énergie lors de la pratique de vélo. Vous en trouvez, notamment, dans les pâtes de blé entier, dans les céréales complètes, les haricots, etc. Ne perdez pas de vue que votre corps nécessite, également, des protéines maigres comme la volaille (sans la peau), le poisson et les légumineuses. Et enfin, bien vous hydrater pendant le parcours est très important.

Quelle cadence dois-je maintenir ?

Vous devez suivre votre rythme, si vous allez moins vite, serrez à droite et laissez-vous dépasser par la gauche. Par contre, il est déconseillé de rouler à une cadence sportive, ça ne correspond pas la philosophie du concept du Beau Vélo de RAVeL. Le but, est bien de partager tous ensemble. Sachez que les animateurs sont soumis à un créneau horaire pour parcourir l’étape, leur vitesse est donc en moyenne de 15km/h.

Si je ne parviens pas à suivre ?

Prenez le temps nécessaire, pas de panique, c’est fléché ! Si vous aviez une vraie défaillance, le véhicule-balai est présent pour vous prendre en charge.