Six coachs ont remporté la Ligue des Champions en arrivant en cours de saison : Lampard peut faire comme Goethals, Zidane et… Tuchel qui peut le refaire

On l’a dit Zinédine Zidane a en quelque sorte écrit une histoire similaire à celle de Vicente Del Bosque. Entraîneur en équipe de jeunes, adjoint et vainqueur de la Ligue des Champions en tant que coach remplaçant avant de s’installer durablement sur le banc des Merengues et de remporter une nouvelle coupe aux grandes oreilles. Il est le seul entraîneur avec Del Bosque à entraîner le Real Madrid sans avoir dirigé une équipe au plus haut niveau.

Adjoint d’Ancelotti avant d’entraîner la Castilla, il remplace Rafael Benitez à la tête de l’équipe première à la mi-saison 2015-16. L’AS Roma, Wolfsburg et Manchester City avant une finale 100% espagnole face à l’Atletico Madrid.

A San Siro, les Merengues mènent après un quart d’heure grâce à un but de Sergio Ramos mais sont rejoints à la 79e suite à une réalisation de Yannick Carrasco. La rencontre est tendue et se joue aux tirs au but. Aucun manqué côté Real, un loupé de Juanfran pour l’Atletico et Cristiano Ronaldo propulse son tir au but au fond des filets pour offrir au Real de Zidane la Ligue des Champions.

La suite, c’est un véritable conte de fées, Zidane et son Real remportent les deux Ligue des Champions suivantes (2017 et 2018) pour offrir un triplé historique à Zizou.