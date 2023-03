Six centenaires fêtent leurs anniversaires à la maison de repos "Clos sur la Fontaine" à Liège

Ces six femmes vivent toutes dans la même maison de repos liégeoise. Pour l’occasion, le personnel a organisé une fête d’anniversaire en présence des familles et des amis des six centenaires.

Mais quel est leur secret ? "Un petit apéro chaque jour à 11h15 et prendre soin de soi", expliquent nos six dames. "Elle a toujours pris soin d’elle, elle était infirmière de profession et je pense que c’est ça son secret" avoue une amie de Rose, 102 ans.

Du haut de ses 101 ans, Hélène confie en rigolant : "Je ne pense pas que je suis si vieille !". Tandis que Renée, 102 ans, est ravie d’apprendre qu’elle ne fait pas son âge : "Merci, c’est gentil. C’est encourageant".