Six automobilistes belges sur dix prennent la route pendant la nuit pour leurs vacances

Six Belges sur dix choisissent de voyager de nuit lorsqu'ils doivent effectuer un long trajet en voiture pour leurs vacances, indique jeudi l'Institut Vias dans une enquête sur les comportements lors de longs trajets. L'institut y souligne également l'importance de la sieste, puisqu'un accident sur trois sur les autoroutes françaises est dû à la fatigue.

"Rouler la nuit présente de prime abord plusieurs avantages et, notamment, une densité de trafic moindre, des températures moins élevées et une atmosphère plus calme quand les enfants dorment", concède d'entrée Vias, qui note que 60 % des Belges optent pour cette solution en cas de long trajet en voiture.

L'importance de la sieste

L'institut poursuit en rappelant que le meilleur moyen de lutter contre la fatigue inhérente aux longs déplacements reste la sieste, plébiscitée par 76 % des conducteurs.

Cependant, l'enquête souligne que les pauses sont effectuées, en moyenne, après trois heures de trajet. Or, pour conserver toute la concentration requise, Vias recommande de s'arrêter après deux heures. D'ailleurs, toujours selon l'étude, rouler la nuit provoquerait une plus grande fatigue. Ainsi, un conducteur sur quatre avoue s'être déjà assoupi et un conducteur sur six reconnaît même avoir déjà empiété sur la bande d'arrêt d'urgence à cause de l'endormissement.