Six astéroïdes ont frôlé la Terre ces derniers jours, la Nasa les garde à l’œil

Six astéroïdes, dont trois classés géocroiseurs potentiellement dangereux par la Nasa, ont frôlé la Terre entre le 27 février et le 5 mars.

2012 DK31, 2006 BE55, 2007 ED125 et 2021 QW, sont les 4 premiers astéroïdes a s’être approché de notre planète, ils sont passés à une distance entre 3,6 millions et 4,8 millions de kilomètres. Sans oublier 2017 BM123 ainsi que 2023 DX, selon le site Space Reference.

Même si ces distances sont grandes à notre échelle, à celle de l’espace elles le sont beaucoup moins, comme on vous l’expliquait dans un article sur la définition de "proche" pour la Nasa. Les ingénieurs de la Nasa et de l’Agence spatiale européenne gardent un œil sur ces astéroïdes qui pourraient facilement être déviés de leur route et soudainement foncer vers la Terre. Heureusement, la Nasa a récemment annoncé être capable de sauver la Terre si un astéroïde tueur de planète nous menaçait… Nous voilà rassurés !