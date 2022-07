Six ans après l'attentat du 14 juillet à Nice, une statue à la mémoire des victimes

"On l'a choisie à l'unanimité. Dès qu'on l'a vue, on s'est dit: 'c'est celle-ci'", a confié à l'AFP Stéphane Erbs, coprésident de l'association Promenade des anges.

"On avait beaucoup d'appréhension parce qu'on savait qu'en terme d'émotion ce serait très difficile mais on souffle, enfin. Maintenant, on a hâte qu'il n'y ait personne pour aller se recueillir au calme", a ajouté l'homme qui a perdu sa femme dans l'attaque.