Sivry-Rance : la commune récupère son subside pour l’achat d’une parcelle de forêt.

Le Conseil d’Etat a rendu sa décision, il y a quelques jours, prenant fait et cause pour Sivry-Rance, ce dont s’est félicité l’échevin de l’environnement et des forêts, Alain Lalmant, sur sa page Facebook : "Ce dossier représente des heures et des heures de travail, de réflexion, de réunions et d’espérance d’agrandir notre patrimoine naturel de 175 hectares de forêt bénéficiant du statut de Natura 2000 comme le reste de notre patrimoine forestier d’ailleurs. Dès mercredi prochain, le Collège de Sivry-Rance adressera un courrier à la Région Wallonne afin de connaître les délais et les modalités d’exécution de cet arrêté initial de 2019 qui retrouve toute sa force juridique avec cette décision."

Toujours sur Facebook, le bourgmestre Jean-François Gatelier, lui, déplore le temps et l’argent perdu mais entend obtenir des dommages : "Nous ne manquerons pas de réclamer dans un second temps la perte des revenus d’explorations qui aurait dû logiquement nous revenir depuis 3 ans". L’exploitation forestière est la rentrée financière la plus importante pour Sivry-Rance. La vente de grumes, de bois sur pied, a rapporté 580.000 euros cette année. Les droits de chasse et de pêche représentent 100.000 euros chaque année. L’affouage, la vente de bois de chauffage aux particuliers, rapporte entre 25 et 30.000 euros par an. Plus encore avec les prix actuels qui se sont envolés. Sivry-Rance ne compte donc pas s’asseoir sur les rentrées qu’aurait représenté l’exploitation de 175 hectares de forêt supplémentaires sur son territoire.