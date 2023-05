Sivry-Rance interdit les poids-lourds sur son territoire

Cela fait trois ans que les autorités communales de Sivry-Rance voulaient cette interdiction. Mais les démarches ont été longues. Il a fallu d’abord en parler avec la police locale qui évidemment aura un rôle à jouer pour contrôler et faire respecter l’interdiction. Il fallait aussi l’aval de la Région Wallonne qui a apporté son aide avec son spécialiste en matière de signalisation. Enfin, il a fallu travailler avec la France explique le bourgmestre : "nous sommes une commune limitrophe. Il fallait donc travailler avec la région des Hauts de France car il ne suffit pas de mettre un panneau "interdit aux plus de cinq tonnes" à l’entrée du village. Il faut que bien en amont, les camionneurs sachent que le passage est interdit sur la commune de Sivry-Rance. Nous nous attendions à devoir payer pour cette signalisation mais non. Les autorités des Hauts de France ont totalement collaboré. En même temps, cela les arrange aussi puisque leurs villages limitrophes ne subiront plus non plus le passage des camions qui ne font que transiter".