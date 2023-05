Sivakov répond à Vervaeke, INEOS est aux avant-postes pour "éviter un carnage derrière"

La septième étape de ce Giro qui verra les coureurs parcourir 218km entre Capua et le Gran Sasso d’Italia ce vendredi. Avec 3900m de dénivelé et une arrivée qui sera jugée au-delà des 2000m d’altitude, cette septième étape pourrait être le théâtre du premier affrontement entre les cadors de ce Tour d’Italie.

Pavel Sivakov, le coureur d’INEOS Grenadiers a expliqué au micro de Samuël Grulois qu’il voyait bien une première sélection se faire dans la montée finale : "C’est sûr que l’altitude va jouer son rôle. Et puis la durée de l’étape, c’est quasiment 220km donc tout le monde va être fatigué dans le final et on aura peut-être déjà des coureurs qui vont craquer".

Mais INEOS ne va pas forcément prendre les choses en main pour autant : "On va voir, ce n’est pas à nous de prendre la course en main. On n’est pas favori numéro 1. On a une équipe très forte et on va voir s’il y a des opportunités dans le final mais on ne part pas avec l’objectif de faire un train et tout faire péter".

Jeudi, Louis Vervaeke avait expliqué que la formation britannique venait se placer aux avant-postes pour essayer d’impressionner les autres et montrer qu’ils étaient bien là, mais pour le Franco-russe, ce n’est pas le cas : "Ce n’est pas pour montrer les muscles, c’est plus pour se placer et éviter un carnage derrière. Être en sécurité devant, c’est plus pour ça, ce n’est pas pour montrer les muscles".

Les joutes verbales ont déjà bien commencé et il ne reste donc plus qu’à lancer les hostilités sur le vélo.