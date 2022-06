Situation orageuse : le pays est placé sous avertissement jaune par l'IRM

En cours de soirée et de nuit, les conditions météos se dégraderont plus franchement avec des orages plus fréquents et parfois assez intenses en toutes régions, surtout le long des frontières françaises du Hainaut jusqu'à la Gaume. Grêle et fortes rafales de vent accompagneront parfois ces orages. Les cumuls de pluie attendus : jusqu'à 20-30mm en 1 à 3h par endroit.

Le temps restera lourd et les minima ne descendront pas en dessous de 15 à 19°C.

L'Institut Royal Météorologique a placé l'ensemble du territoire sous avertissement "jaune" pour les orages de ce jeudi 18h à minuit ce 25 juin.