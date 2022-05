Situation météo compliquée : les répercussions sur vos conditions de circulation

Suite aux conditions météo du jour, l’IRM vient d’ajouter (en plus de Liège et Luxembourg) les provinces du Brabant Wallon de Namur et de Bruxelles en " orange " sur sa carte d’avertissement.

DERNIER UPDATE 14h30

- Les orages avancent rapidement : ils se trouvent actuellement sur le centre du pays mais surtout sur le Brabant Wallon !

Des pluies modérées conduisant à des chaussées inondées sont observées ainsi que du vent fort.



Sous ces phénomènes météo dangereux, le risque d'aquaplanage est important : il est donc fortement recommandé de redoubler de prudence, de limiter votre vitesse et d'allumer vos phares.

Ces conditions météo ont des répercussions sur vos conditions de circulation :

Arbre sur la voirie : sur l'A54 Nivelles --> Charleroi à hauteur de Petit-Roeulx la bande de droite est neutralisée en direction de Charleroi - Au début de la zone en travaux

FIN à 14h30

un arbre tombé sur la voirie sur la nationale 59 Seneffe --> Gozée au km 2.7 à hauteur de Seneffe la bande de droite est neutralisée en direction de Gozée

FIN à 14h30

Mise à jour 14h30 :

Un arbre sur la chaussée A54 Nivelles-Charleroi à hauteur de Nivelles bande de droite obstruée vers Charleroi

Chaussée inondée :

Chaussée inondée N238 au km 1.9 à hauteur de Bierges vers Mont-Saint-Guibert Bande droite obstruée, Situation dangereuse. chaussée inondée jusqu'à la bk 2.0