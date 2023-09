Situation critique chez Sans Collier : seuls les animaux en souffrance sont encore acceptés

On le sait, les refuges sont régulièrement saturés, surtout pendant les vacances. Cette fois pourtant, c’est du jamais vu à cette période de l’année. Chez Sans Collier, à Perwez, on dénombre aujourd’hui 250 chats et 70 chiens et les départs ne compensent pas les arrivées. Sébastien de Jonge, le directeur :

" C’est inédit par la durée ; on a toujours connu des périodes de surcapacité mais ici cela dure depuis plusieurs mois et l’été n’a rien arrangé et a rendu la situation encore plus compliquée qu’elle ne l’était déjà."

Si on déplore davantage d’abandons, ils concernent aussi plus de chiens que d’ordinaire.