Situation compliquée sur le tournage du nouveau film de Francis Ford Coppola

Différentes sources renvoient une partie de ces problèmes à l’usage de la technologie du "Volume". Cette technique, utilisée entre autres sur “Le Mandalorien” et “The Batman”, utilise un système d’écran à la taille conséquente afin d’assurer une projection de décor particulièrement réaliste. Malheureusement, les coûts d’utilisation se révéleraient trop conséquents par rapport à ce qui était estimé, poussant Francis Ford Coppola à se réorienter vers d’autres pratiques plus traditionnelles, à l’instar du fond vert. Il faut dire que le réalisateur a investi une bonne partie de son argent dans ce projet évalué au départ à 120 millions de dollars. Racontant l’histoire d’un architecte cherchant à transformer New York en utopie suite à une catastrophe ayant détruit la ville, “Megalopolis” est porté par son réalisateur depuis plusieurs décennies, ce qui faisait de l’annonce de la mise en production du film un événement pour les amateurs de cinéma. Comptant entre autres au casting Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf ou encore Dustin Hoffman, le film ne devrait pas être abandonné par un Francis Ford Coppola entièrement investi dans ce projet longtemps rêvé. Il faudra encore patienter un moment pour voir tout cela se concrétiser sur grand écran, en espérant que le tournage connaîtra moins de difficultés après ces événements.