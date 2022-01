Situation compliquée à Bertem à la sortie de Bruxelles vers Liège

Dernier update : 18h15

Un accident s'est produit sur l'E40 Bruxelles --> Liège à hauteur de Bertem ; 3 bandes de circulation sont neutralisées, la circulation est quasi à l'arrêt depuis la sortie du ring de Bruxelles avec des files sur 11km et environ 2 heures perdues vers Liège.

Un autre accident s'est produit dans les files de ce dernier toujours sur l'E40 Bruxelles --> Liège à hauteur de Sterrebeek une bande est rétrécie dans la bretelle d'accès en direction de Liège.

On a du coup des Répercussions avec des files dans l'échangeurs de Woluwé St Etienne et depuis Tervuren sur la N3 et depuis Cortenbergh sur la N2.



Donc évitez le secteur autant que possible !

UPDATE 18h40 : chaussée dégagée à Bertem, les files commencent à se résorber

UPDATE 18h50 : chaussée dégagée à Sterrebeek.

UPDATE 19h20 : files résorbées