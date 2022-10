Situation chaotique à Walibi ce week-end : pourquoi les abonnés ont-ils été refoulés ?

Samedi et dimanche, le parc d’attractions affichait complet et a dû refuser des abonnés. Un dispositif policier était encore en place ce lundi. Le parc de son côté dédramatise : "Pendant Halloween nous avons régulièrement une collaboration avec la police parce que c’est une période très chargée dans le parc. Pour aujourd’hui, nous avions annoncé une forte affluence et un risque que le parc affiche complet", explique la porte-parole de Walibi Justine Dewil.

Des abonnés qui se plaignent de ne pouvoir utiliser leur abonnement, c’est déjà arrivé à plusieurs reprises. Pourtant, selon le parc, tout est clairement stipulé dans les conditions d’achat.