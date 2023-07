Sites de vente d’objets d’occasion, lequel est le plus efficace ?

Nous avons rencontré tout d’abord, Léa Renaud. Elle n’est pas seulement une vendeuse et acheteuse régulière, mais elle est aussi une experte de ces sites. Pour cause, son sujet de travail de fin d’étude, c’était la seconde main. Aujourd’hui, elle connaît donc très bien les plateformes de revente. "Je pense que la plus efficace, c’est Vinted, pour les vêtements. Ça dépend un peu du type d’objets qu’on va vendre ou vouloir acheter, mais je pense que vraiment, Vinted est la plus facile d’utilisation. Elle est encadrée et aussi, il y a énormément d’utilisateurs. Elle a eu un succès fou ces dernières années." témoigne Léa.

Nous avons également rencontré Sébastien. Il a lui un autre point de vue, car il est plutôt un grand acheteur. Tous ses matériaux de construction, il les trouve en occasion. "J’utilise Marketplace et 2ememain parce qu’on a un contact direct avec les gens. J’utilise aussi de temps en temps Vinted pour d’autres choses, mais le problème de Vinted, c’est qu’il y a beaucoup de frais. C’est-à-dire que vous voyez quelque chose affiché à dix euros et au final, vous payez douze ou treize. Alors que s’il est à dix euros sur Marketplace, vous discutez avec la personne, vous l’aurez peut-être même à neuf." explique Sébastien Harcq.