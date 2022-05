Sites de rencontres, à tout prix, à tout âge

En exclusivité sur Auvio, découvrez : "Sites de rencontres : l’amour à tout prix", un documentaire qui fait le point sur les sites et applis proposant la recherche du grand amour ou le plan d’un soir. Ces applications et sites se comptent par centaines. Très variés, ils ciblent toutes les générations et tous les niveaux sociaux. Ce qui signifie aussi que, derrière les algorithmes, se cachent des compagnies qui détiennent parfois plusieurs marques et visent votre portefeuille. Des journalistes mènent l’enquête par l’entremise de différentes catégories de population.