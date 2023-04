Sites de généalogie : comment procèdent-ils ? Les tests ADN, sont-ils fiables et sûrs ?

Pourquoi faudrait-il prendre des précautions avant d’envisager un test ADN récréatif ? Ces informations sont-elles à ce point sensibles ? A ce sujet, Grégory Schmit n’a pas d’hésitation. "Oui, parce que ça contient toute l’information génétique d’une personne. Donc, ça contient tout ce qu’est la personne (même si on ne se limite pas à notre ADN) […] ça contient des données extrêmement sensibles."

Et le médecin légiste précise qu’à partir du moment où on a le prélèvement de base ou l’ADN de base, il est possible de rechercher si une personne a des maladies, si elle a des liens de parenté avec telle ou telle personne ou encore la possibilité de comparer le profil avec des traces retrouvées sur des scènes de crime, etc.

Il suffit d’un ou deux individus dans une famille proche pour que l’ensemble de l’ADN de toute la famille fuite

Ajoutons que faire un test n’engage pas uniquement la personne qui le réalise. L’ADN étant largement partagé entre les enfants, parents et grands-parents, lorsqu’un membre ou plus d’une famille réalise un test ADN, il engage également les autres membres de la famille. Erik Boucher de Crèvecœur : "Il suffit de quelques individus dans une famille proche pour que l’ensemble de l’ADN de toute la famille fuite."

En Belgique, les données ADN, de santé ou biométrique, par exemple, sont considérées par l’Autorité de Protection des Données (APD) comme sensibles. À ce titre, elle en a fait une de ses priorités pour la période 2020-2025. Elle recommande de ne pas réaliser ces tests à la légère, bien réfléchir avant d’utiliser de tels kits et se renseigner au préalable. "Lire les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de l’entreprise qui effectue les tests (quelles données sont traitées ? Par qui ? Dans quel but ? Sont-elles partagées avec des tiers et pour quelles finalités – marketing, revente, etc. ?). Si ces informations ne semblent pas claires, accessibles ou complètes, s’il y a le moindre doute : "il vaut mieux ne pas utiliser ces tests.", précise l’institution.

qui va réutiliser les données, pour quelle finalité et où les données seront traitées

S’assurer qu’on est correctement informé de l’usage qui est fait des données est important, souligne l’expert de la CNIL, et ce, y compris lorsque les entreprises se déclarent conformes au RGPD. "Il faut vraiment être attentif à la manière dont le consentement est recueilli. Typiquement des formules un peu générales disant 'vous consentez à ce que vos données soient réutilisées pour la recherche scientifique', la CNIL considère que c’est un objectif beaucoup trop large". Et de souligner que la recherche scientifique peut prendre en compte la recherche sur le cancer et donc médicale, mais aussi sur la génétique des populations, sur les migrations, sur les origines ethniques, etc. Au final, il est important d’obtenir une information claire "sur qui va réutiliser les données, pour quelle finalité et où les données seront traitées."

Ce spécialise précise, qu’à l’heure d’écrire ces lignes, aucune plainte n’a été déposée en France, liée à ces sites, et qui aurait conduit à une décision ou à une sanction.

Les données ADN sont des données uniques à l’individu et elles sont immuables

L’APD ajoute encore que "les données ADN sont des données uniques à l’individu et elles sont immuables, une fois "volées" elles ne peuvent être modifiées, contrairement à un mot de passe par exemple qu’il est toujours possible de changer." Les risques, comme le soulignait aussi le docteur Grégory Schmit, de discriminations ne sont pas à négliger : "L’ADN peut par exemple donner des indications sur des possibles risques de maladie, ce genre d’informations peut avoir un impact négatif sur l’individu, on peut par exemple penser à une société d’assurance qui pourrait augmenter les primes de l’individu, ou refuser de l’assurer."

La fraude à l’identité est un autre risque : "L’ADN peut être utilisé pour identifier une personne de manière unique, on pourrait imaginer qu’il y ait des risques de fraude à l’identité si une base de données ADN fuite".

Suppression des données

Rappelons que le RGPD donne à tout citoyen et citoyenne, d’un État européen, des droits sur ses données. Et notamment la possibilité de retirer à tout moment leur consentement quant à l’utilisation de leurs données (y compris lorsqu’elles ont été partagées avec d’autres entreprises) et de les faire supprimer.