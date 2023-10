Sister Act a 30 ans : "La beauté de sa BO, c’est le mélange des genres"

Alors que Sister Act 2 a 30 ans cette année et qu’un troisième volet s’apprête à sortir, Lara Bellerose revient sur cette série de films qui a marqué le cinéma par ses bandes originales éclectiques.

Au début des années 90, le cinéma voyait arriver 2 films qui allaient marquer durablement son histoire. Beaucoup d’entre nous se souviendront en effet avoir poussé la chansonnette en même temps que Whoopi Goldberg. Celle-ci incarnait Dolorès van Cartier, une jeune femme qui, après avoir été témoin d’un meurtre, trouve refuge dans un couvent pour échapper à la mafia. Couvent dans lequel on va lui confier la seule et unique tâche de s’occuper de la chorale.

Dans Sister Act 2, on retrouve Whoopi Goldberg mais cette fois-ci, elle vient en aide à une classe d’adolescents en mal de vivre.

Whoopi Goldberg n’est pas la seule à être mise en lumière dans ce film, car c’est aussi dans Sister Act 1 et 2 qu’on a pu découvrir l’incroyable talent de Lauryn Hill, qui fera ensuite un joli bout de chemin avec son groupe "The Fugees".

Mais revenons à Sister Act, qui n’est pas resté qu’un film. Face au succès de salles, une comédie musicale s’inspirant des films est mise sur pied et tourne absolument partout : France, Londres et surtout Broadway… Sister Act, en plus d’avoir un impact considérable sur la culture cinématographique et d’être un succès populaire, est aussi devenu la bible d’une génération de chanteuses et chanteurs. Que ce soit dans le 1 ou le 2, Sister Act est toujours l’occasion de retrouver une chorale qui donne terriblement envie de pousser la chansonnette et surtout, qui est inspirante.