Ce petit bébé qui a à peine 6 mois (ouverture le 15 septembre 2022) est plein de vie, une fois entré on sent de la bienveillance, de la bonne humeur et un très bon accueil de “ses deux mamans” qui ont toutes les deux fait une reconversion professionnelle pour l’avoir. Chloé a étudié la chocolaterie et la confiserie mais a travaillé comme pâtissière alors que Julie elle avait étudié la communication et travaillait au sein de celle-ci.