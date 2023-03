Sissi, la plus rebelle des impératrices

Elisabeth d'Autriche, connue sous le nom de Sissi par la famille Habsburg. À l'âge de 36 ans, cette grande et sombre beauté a refusé d'être photographiée afin qu'elle puisse rester à jamais une légende. À partir de ce moment, elle est devenue un mystère. Échappant à la camisole de force de la vie royale, à l'étiquette des Habsbourg et aux obligations du plus grand empire continental d'Europe, elle entreprit un voyage pour se retrouver - un acte d'autodéfinition qui fait d'elle une idole même aujourd'hui - et pourtant elle reste une énigme.