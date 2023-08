Alors qu’il avait dirigé ce mardi 22 août la première partie des Troyens de Berlioz au Festival de la Côté-Saint-André, le chef d’orchestre John Eliot Gardiner est rentré précipitamment à Londres, laissant à son assistant Dinis Sousa le soin de diriger la seconde partie ce mercredi 23 août. En cause, une violente altercation avec un chanteur de la production.

Les esprits s’échauffent au Festival Berlioz… C’est sous une chaleur étouffante – qui paralyse le sud de la France depuis plusieurs jours – que Sir John Eliot Gardiner a dirigé la première partie des Troyens, célèbre opéra d’Hector Berlioz. Si cette première représentation s’est clôturée par des applaudissements nourris de la part des spectateurs, un incident est venu entacher la soirée.

Comme le rapporte le blogueur Norman Lembrecht sur Slippedisc.com, Sir John Eliot Gardiner aurait eu une violente altercation, en coulisses, avec la basse William Thomas. Gardiner aurait interpellé le chanteur, en lui reprochant d’avoir quitté la scène du mauvais côté. Le chef d’orchestre aurait ensuite giflé William Thomas. Des faits qui ont été vérifiés et confirmés par nos confrères de France Musique.

Suite à cette altercation, le chef d’orchestre anglais de 80 ans a décidé de rentrer immédiatement à Londres pour consulter un médecin. En effet, selon son agent, cité par Slippedisc.com, Gardiner aurait souffert de la chaleur extrême qui touche la France en ce moment, chaleur à laquelle se serait rajouté un changement de médicaments dans le traitement que suit le chef d’orchestre pour ses problèmes cardiaques.

La représentation de la seconde partie de l’opéra de Berlioz, Les Troyens à Carthage, a été assurée par l’assistant de Gardiner, Dinis Sousa. Après la Côte-Saint-André, la tournée de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique et John Eliot Gardiner avec Les Troyens de Berlioz doit les amener à Salzbourg, Berlin, Versailles, Londres. Mais John Eliot Gardiner reprendra-t-il la baguette pour ces prochaines représentations ? Rien n’est moins sûr pour les BBC Proms, puisque, selon The Telegraph, la BBC aurait "ouvert une enquête sur l’incident présumé". Affaire à suivre.