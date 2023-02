Siquet reste fan du Standard : "Le club va mieux... je vois de la cohésion, des joueurs qui se donnent"

Le Standard de Liège a partagé l’enjeu contre le Cercle de Bruges (1-1) dans le cadre de la 24e journée de Pro League ce samedi. Les Liégeois menaient pourtant à dix minutes du terme.

"Ce partage est un résultat logique à mes yeux. On a eu des moments plus bas et d'autres bien meilleurs. On a bien joué les quinze dernières minutes de la première période, on a essayé de pousser ensuite aussi. On prend ce but, qui me semble évitable. C'était important de relever la tête après le but encaissé. On a réussi à le faire, on est très content de ce point. Jusqu'à la 60e minute de jeu, on était dans leur camp. On n'a pas été assez juste pour marquer dans ce temps fort. On part avec un point et on ne peut pas dire que c'est un mauvais point", a résumé Hugo Siquet à notre micro.

Et l'ancien du club liégeois d'ajouter : "Avant et après, c'est un match spécial. Pendant la rencontre, c'est à moi de mettre les sentiments de côté. J'ai tout donné aujourd'hui, une fois encore. Je dois me donner à fond pour ce club. Ca m'a fait plaisir que les supporters du Standard scandent mon nom en fin de match. Ils savent qu'ils ont une place particulière dans mon coeur. Tout au long de ma carrière, je resterai fan du Standard, peu importe où je joue. Ca m'a beaucoup touché d'entendre mon nom de ce côté des tribunes. Le Standard est convalescent mais va mieux. Quand je les vois jouer, je vois beaucoup de positif. Quand j'étais encore là-bas, il n'y avait pas beaucoup de cohésion. Je vois à présent de la cohésion, des joueurs qui se donnent. C'est de mieux en mieux, je leur souhaite de poursuivre."