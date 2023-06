Siquet après l’élimination frustrante des Diablotins à l’Euro U21 : "Nous ne méritions pas d’être derniers du groupe"

La frustration est à la hauteur des espoirs avant la compétition. Depuis sa défaite d’hier soir face au Portugal, la Belgique est éliminée de l’Euro U21. Derniers de leur groupe avec deux petites unités, les Diablotins quittent la compétition européenne par la petite porte. Pourtant, ils méritaient bien mieux selon Hugo Siquet qui s’est présenté au micro de Lancelot Meulewaeter après la rencontre.

Quelques minutes après le coup de sifflet, la phase litigieuse du penalty portugais était sur toutes les lèvres dans les rangs belges. "J’ai du mal à comprendre. Je regarde surtout le gardien qui va en l’air pour prendre le ballon et je vois qu’on siffle. C’est de l’interprétation. Il n’y a pas de VAR, l’arbitre prend une décision et ne peut pas vérifier. C’est difficile de dire s’il y a erreur ou pas mais on doit regarder ce qu’on a fait nous, pointait, non sans maturité, l’ancien joueur du Standard. Nous avons peut-être l’occasion de finir le match plus tôt ou de mieux défendre. Nous ne méritions pas d’être derniers, nous n’étions pas les plus mauvais du groupe. Maintenant, il faut digérer, nous sommes jeunes et avons appris beaucoup de choses ici."

À commencer par la gestion d’un match à enjeu. Avant l’entame de la rencontre, les scénarios pour la qualification étaient nombreux. Les protégés de Jacky Mathijssen ont d’ailleurs longtemps été qualifiés. Du moins, virtuellement. "Nous savions que tout pouvait se passer dans ce dernier match, ça allait se jouer sur des détails. Après, il y a un fait de match contre nous" grimaçait le Brugeois. De quoi frustrer considérablement l’ensemble de la jeune équipe nationale. "On a travaillé deux ans pour arriver ici. On montre de belles choses pour revenir dans ce match donc sortir de cette façon-là c’est très frustrant, soulignait Siquet avant de revenir sur leur virulente réaction. Nous n’aurions pas dû réagir ainsi après le match mais on va apprendre de ça. Il y aura encore de belles choses dans l’avenir pour les Diablotins et l’équipe A."

C’est en tout cas ce que les Diablotins ont prouvé ces derniers jours. Peut-être de manière trop périodique.